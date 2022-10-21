Президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет.

Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта О воинской обязанности и военной службе №6482 на сайте Верховной Рады.

На сайте парламента сообщается, что законопроект был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября.

7 октября Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятия женщин на военный учет.

В законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на военный учет военнообязанных по их собственному желанию. При этом они должны пригодиться к службе по состоянию здоровья и возрасту.

В законе также осталась норма об обязательном военном учете для медицинских сотрудников.

В Минобороны также объясняли, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете. В то же время, в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.