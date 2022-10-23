Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную попытку манипуляции со стороны военного руководства РФ, а именно информирование иностранных министров обороны о том, что Украина якобы намерена применить «грязную ядерную бомбу».

В своем видеообращении он подчеркнул, что именно Россия «является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне».

— Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне, — прокомментировал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина восстанавливает нормальную жизнь в деоккупированных городах и селах, куда Россия принесла смерть и деградацию.

— Именно это об украинцах. Там, где Украина – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, застенчивые, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект (президент РФ Владимир Путин, – прим.) как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то звонить, – заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский выразил мнение, что мир должен сейчас «максимально жестко отреагировать», чтобы предотвратить опасную провокацию со стороны РФ.

— Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей «грязи», должна увидеть, что мир это не проглотит, — подчеркнул президент.

Как сообщалось, министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонный разговор с турецким визави Хулуси Акаром, а также с министром обороны Франции Себастьяном Лекорне. Он выразил свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.