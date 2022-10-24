Италия впервые почти за 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные Итальянского института международных политических исследований (ISPI).

– До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от «Газпрома», а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день, – отметил аналитик ISPI Маттео Вилла.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз после вторжения России в Украину резко сократил потребление российского газа, поскольку там стало ясно, что РФ не является надежным поставщиком.