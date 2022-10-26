Украина ищет в Европе оборудование, необходимое для возобновления работы объектов энергетической инфраструктуры, разрушивших или повредивших российско-оккупационные войска.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ», пишет hromadske .

— Мы в активном диалоге с европейскими энергетиками по всем направлениям: и с производителями соответствующего оборудования, и с компаниями-операторами, которые имеют определенные резервы временем, — рассказал он.

Александр Харченко говорит, что не для всего оборудования есть резервы, многие производят только под заказ. Говорит, что нужно от полугода до полутора лет, чтобы выработать определенные высокотехнологичные трансформаторы.

По его информации, несмотря на все трудности, восстановление продолжается. Более того, украинская энергетическая система становится более устойчивой к атакам.

— Оборона улучшается, каждый день мы становимся сильнее. Вовлечено сейчас очень много разных мер и шагов, смягчающих последствия атак. Ремонты продолжаются, – говорит директор Центра исследований энергетики.

Александр Харченко говорит, что вчера, 25 октября, он был на объекте, который 11 октября был полностью разрушен, а 28 октября его снова запустят в полноценном формате работы.

Напомним, в результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.

Пока Николаевщина потребляет в 2,5 раза меньше электроэнергии, чем до полномасштабной войны с Россией.