Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 миллиона доз вакцины против коронавируса Comirnaty (производитель Pfize и BioNTech).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Эти дозы предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам.

В конце октября и начале ноября в 23 региона развезут более 332 тысяч доз. В Киев поступит более 31 тысячи доз, во Львовскую область — более 29 тысяч, в Полтавскую — более 23 тысяч, Харьковскую, Одесскую и Киевскую — около 20 тысяч.

Вакцина предназначена как для первичной вакцинации (первая и вторая доза), так и для бустерных прививок (первой и второй).

Напомним, Министерство здравоохранения Украины получило от правительства Швеции 500 тысяч доз вакцины против коронавируса от Pfizer. Эти дозы адаптированы специально против штамма «Омикрон».