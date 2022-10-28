Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что в Херсоне сейчас находится большое количество военных РФ.

Такую информацию она озвучила в эфире телеканала Эспрессо.

— Должен отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения, многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон, — сообщила она.

Галина Луговая отметила, что россияне массово вывозят все, что успели награбить у украинцев

— Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить. Однако сегодня в Херсоне по-прежнему остается большое количество российских солдат. И люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города, – добавила она.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия лишь создает иллюзию того, что все пропало в захваченном Херсоне, а на самом деле оккупанты готовятся к обороне.