В России заканчиваются Искандеры, поэтому Москва пытается получить баллистические ракеты в Иране. Однако у страны-агрессора все еще остаются ракеты Х-22 и С-300.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

– Ракет мало. Их больше нигде не взять, кроме Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты Искандер у противника в очень серьезном дефиците. Неприкасаемый запас они уже исчерпывают, исчерпали собственное. Поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана, – сказал Юрий Игнат.

Спикер добавил, что россияне наносят удары Искандерам только по критической инфраструктуре, а не по военным целям.

— Что-то у них еще остается. Они имеют Х-22 в достаточном количестве. Непонятно, какое состояние ракет и как точно они будут лететь. И плюс не будем забывать, что ракеты С-300 у них могут быть тысячи, — подчеркнул он.

Напомним, глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что в Херсоне сейчас находится большое количество военных РФ.