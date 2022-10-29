Страны Запада предупредили РФ о последствиях использования ядерного оружия на языке, понимаемом российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предупреждения Запада до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были слишком отвлеченными, «потому что президент Путин понимает только язык силы».

— Когда Россия вбросила дезинформацию о «грязной бомбе», произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы довели в Российскую Федерацию, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин, - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр убежден: это означает, что подход Запада к России изменился от абстрактных угроз к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы их предотвратить.

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков того, что ежегодные учения РФ Гримм могут быть прикрытием для реальной подготовки к применению ядерного оружия, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.