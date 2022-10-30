В Министерстве инфраструктуры заявили, что инициатива по вывозу зерна Черноморским коридором носит исключительно гуманитарный характер.

Так в ведомстве прокомментировали заявление России о прекращении участия в «зерновом соглашении».

Министерство сообщило, что с 1 августа, с момента выхода из украинского порта «Одесса» первого судна, и сегодня удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из которых более 5 миллионов тонн — в страны Африки и Азии. В рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

Напомним, представители ООН относительно оптимистично настроены по продлению зернового соглашения после 22 ноября еще на год. Также в организации предполагают, что Украина может попытаться расширить соглашение, привлекая к зерновому коридору Николаевский морпорт.