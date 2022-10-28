Представители ООН относительно оптимистично настроены по продлению зернового соглашения после 22 ноября еще на год. Также в организации предполагают, что Украина может попытаться расширить соглашение, привлекая к зерновому коридору Николаевский морпорт.

Об этом сообщает Reuters.

Организация Объединенных Наций работает над тем, чтобы продлить соглашение еще на год и сгладить совместные инспекции судов представителями ООН, Турции, России и Украины. В ООН недавно предупредили, что отставание составляет более 150 кораблей.

Глава ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс также предположил, что в зерновое соглашение можно попытаться включить порт в Николаеве.

Мартин Гриффитс также прокомментировал претензии россии относительно того, что украинское зерно отправляют по коридору не в те страны, которые в этом нуждаются. По его словам, зерновое соглашение задумывалось как коммерческая, а не исключительно гуманитарная операция.

— Это соглашение было подписано всеми людьми на основании того, что это коммерческое дело. У нас бы не было таких объемов, если бы это не было предприятие, управляемое частным сектором. Это все знают – и Россия, и Украина, и Турция, и мы знали, что это основа работы, – сказал Мартин Гриффитс.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению» . Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.