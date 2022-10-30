Национальная полиция за сутки открыла 20 уголовных производств о военных преступлениях армии РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

- Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты Бериславского района. В результате минометных и артиллерийских обстрелов рушатся частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. За минувшие сутки полиция открыла 20 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области. Также зарегистрировано 6 фактов других уголовных правонарушений, говорится в сообщении.

От жителей Генического района продолжает поступать информация, что в их домах самовольно заселяются военные Российской Федерации, пользуются имуществом и похищают ценные вещи.

В одном из населенных пунктов Каховского района захватчики отобрали у местного жителя легковой автомобиль. А в областном центре и Нижнесерогозской общине россияне завладели имуществом агропромышленных предприятий.

На недавно освобожденных территориях при проведении стабилизационных мероприятий сотрудники полиции продолжают выявлять новые военные преступления российских военных. Так, от одного из жителей поселка Великая Александровка поступила информация, что во время пребывания военные РФ похитили из дома заявителя все имущество. У другого местного жителя россияне отобрали транспортное средство.

По данным фактам российской агрессии против мирного населения правоохранители открыли уголовные производства по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российско-оккупационные войска не прекращают ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, завозят своих военных и «кадыровцев» в Беларусь, а также готовятся к обороне вблизи Херсона.