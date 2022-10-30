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В субботу, 29 октября, беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман «Адмирал Макаров».
К такому выводу пришла группа волонтеров GeoConfirmed.
Они проанализировали фото и видео, в том числе кадры из беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море у Севастополя.
По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.
В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.
Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, говорят расследователи, можно с большой вероятностью утверждать, что:
Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».
В субботу, 29 октября, беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман «Адмирал Макаров».
К такому выводу пришла группа волонтеров GeoConfirmed.
Они проанализировали фото и видео, в том числе кадры из беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море у Севастополя.
По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.
В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.
Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, говорят расследователи, можно с большой вероятностью утверждать, что:
Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».