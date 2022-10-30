В субботу, 29 октября, беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман «Адмирал Макаров».

К такому выводу пришла группа волонтеров GeoConfirmed.

Они проанализировали фото и видео, в том числе кадры из беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море у Севастополя.

По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.

В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.

Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, говорят расследователи, можно с большой вероятностью утверждать, что:

Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;

Было задействовано >6 USV;

По меньшей мере 3 корабля были поражены из USV.

Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».