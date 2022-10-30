Российский бизнесмен и владелец ППК «Вагнер» Евгений Пригожин сменил приоритеты в наборе людей в ряды «вагнеровцев». Ранее многие члены его НДК были профессиональными российскими военными, теперь набирают и бывших заключенных с серьезными медицинскими проблемами.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В Великобритании отметили, что роль «группы Вагнера» значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах там придерживались относительно высоких стандартов набора людей.

Впрочем, украинская разведка сообщала, что в ППК «Вагнер» начали массово рекрутировать заключенных российских тюрем, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C. Таких бойцов россияне обозначают специальными браслетами на руках.

А недавно и сам пригожин подтвердил , что не против набора в ПВК людей с гепатитом C и ВИЧ.

— В российском законодательстве нет ограничений для больных гепатитом C или ВИЧ-инфекцией [...] Не вижу ничего аморального, если солдаты, носители гепатита C и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо каких вирусов, – заявил пригожин.

По мнению британских разведчиков, привлечение заключенных с серьезными медицинскими проблемами свидетельствует, что в «Вагнере» теперь отдают приоритет количеству, а не опыту или качеству.

В Великобритании отмечают, что осужденные новобранцы могут изначально привлекаться как рабочая сила к строительству «линии Вагнера» на востоке Украины.

Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.