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Российский бизнесмен и владелец ППК «Вагнер» Евгений Пригожин сменил приоритеты в наборе людей в ряды «вагнеровцев». Ранее многие члены его НДК были профессиональными российскими военными, теперь набирают и бывших заключенных с серьезными медицинскими проблемами.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
В Великобритании отметили, что роль «группы Вагнера» значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах там придерживались относительно высоких стандартов набора людей.
Впрочем, украинская разведка сообщала, что в ППК «Вагнер» начали массово рекрутировать заключенных российских тюрем, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C. Таких бойцов россияне обозначают специальными браслетами на руках.
А недавно и сам пригожин подтвердил , что не против набора в ПВК людей с гепатитом C и ВИЧ.
— В российском законодательстве нет ограничений для больных гепатитом C или ВИЧ-инфекцией [...] Не вижу ничего аморального, если солдаты, носители гепатита C и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо каких вирусов, – заявил пригожин.
По мнению британских разведчиков, привлечение заключенных с серьезными медицинскими проблемами свидетельствует, что в «Вагнере» теперь отдают приоритет количеству, а не опыту или качеству.
В Великобритании отмечают, что осужденные новобранцы могут изначально привлекаться как рабочая сила к строительству «линии Вагнера» на востоке Украины.
Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.
Российский бизнесмен и владелец ППК «Вагнер» Евгений Пригожин сменил приоритеты в наборе людей в ряды «вагнеровцев». Ранее многие члены его НДК были профессиональными российскими военными, теперь набирают и бывших заключенных с серьезными медицинскими проблемами.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
В Великобритании отметили, что роль «группы Вагнера» значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах там придерживались относительно высоких стандартов набора людей.
Впрочем, украинская разведка сообщала, что в ППК «Вагнер» начали массово рекрутировать заключенных российских тюрем, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C. Таких бойцов россияне обозначают специальными браслетами на руках.
А недавно и сам пригожин подтвердил , что не против набора в ПВК людей с гепатитом C и ВИЧ.
— В российском законодательстве нет ограничений для больных гепатитом C или ВИЧ-инфекцией [...] Не вижу ничего аморального, если солдаты, носители гепатита C и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо каких вирусов, – заявил пригожин.
По мнению британских разведчиков, привлечение заключенных с серьезными медицинскими проблемами свидетельствует, что в «Вагнере» теперь отдают приоритет количеству, а не опыту или качеству.
В Великобритании отмечают, что осужденные новобранцы могут изначально привлекаться как рабочая сила к строительству «линии Вагнера» на востоке Украины.
Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян. Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.