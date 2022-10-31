Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Берлин мог бы скорее принимать решение о помощи Киеву.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag .

— Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, мне иногда кажется, что это выглядит так, словно немецкий спортивный автомобиль едет автобаном со скоростью 30 км/ч. Вместо того, чтобы быстро поставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с россиянами, нам в течение нескольких недель, а то и месяцев объясняют, почему наши требования не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах, – считает украинский посол.

Он добавил, что решение Германии о помощи Украине принимается «тогда, когда уже слишком поздно».

– Так было с бронетехникой, с артиллерией, с реактивными установками, – говорит Алексей Макеев.

Украинский посол считает, что политика «круговых обменов», за счет которых Украина получает советское вооружение, неэффективна.

— Нам не поможет, если во всем мире будут собирать и посылать в Украину только советский материал. Целью Германии должна быть скорейшая победа Украины в этой войне, прекращение бессмысленной гибели людей и восстановление мира. Для достижения этих целей нам нужны современные боевые танки. Немецкое оружие спасает жизнь, – объясняет он.

Алексей Макеев отметил, что Украина неоднократно объясняла германскому правительству необходимость помощи Украине западным оружием.

– Говоря своими словами, я люблю немецкую дикую природу, особенно Leopard и Marder, – пошутил он.

Напомним, правительство Германии подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдет одежда и снаряжение на зимний период.