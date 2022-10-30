Первый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, поддержал резолюцию с призывом к Израилю избавиться от своего ядерного оружия.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Авторами резолюции выступили Палестинская автономия и 19 государств, включая Бахрейн, Иорданию, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.

В резолюции отмечается, что Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке и одной из немногих среди 193 стран-членов ООН, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия. В документе содержится призыв к Израилю присоединиться к ДНЯО и передать свои ядерные объекты под контроль Международного агентства по атомной энергии.

Также Израиль призывают «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать другим способом ядерное оружие» и «отказаться от владения ядерным оружием».

Официально страна никогда не признавала наличие у себя ядерного оружия, хотя неформально его относят к одному из девяти ядерных государств. При этом в резолюции не упоминается Иран, который, как считается, продвинулся на пути создания ядерного оружия.

Отмечается, что за резолюцию в Первом комитете ГА ООН проголосовали 152 страны. Против выступили пять стран: сам Израиль, Канада, Микронезия, Палау и США. Еще 24 страны воздержались, среди них большинство членов Европейского Союза.

Напомним, Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.