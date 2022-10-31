Минобороны Молдовы сообщило, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетой, сбитой украинским ПВО и обломками упавших на территории Молдовы рядом с украинской границей.

Об этом сообщает Newsmaker, цитируя заявление Минобороны.

— В связи с инцидентом сообщаем, что система воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружила никаких незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы. Отметим, радиолокационные станции не обнаружили фрагменты сбитой ракеты из-за их незначительного размера и малой отражающей поверхности, – сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что на место падения ракеты отправились саперы.

Напомним, в МВД Молдовы сообщили, что во время массированной ракетной атаки РФ против Украины утром 31 октября одна из ракет, сбитых украинской системой ПВО, упала на северный край населенного пункта Наславча, расположенный на границе с Украиной. В некоторых домах в деревне вылетели окна, никто не пострадал.

В МИД Украины после инцидента напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.

Напомним, на севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.