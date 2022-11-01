Компания «Новая почта» открыла для украинцев еще три новых отделения в Варшаве и уже второе в Кракове.

Об этом говорится в сообщении службы доставки.

Компания открыла в Польше шесть отделений, чтобы украинцы могли отправлять посылки домой и получать их от родственников и друзей.

В отделениях доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Операторами работают украинцы со знанием польского языка.

Рассчитаться за посылку может только отправитель – наличными, картой или через ApplePay/GooglePay в отделении «Новой почты».

Как отправить посылку из Польши в Украину:

Принести посылку с вещами в открытом виде, чтобы произвести описание содержимого для растаможки таможенной службой;

Указать оператору: ФИО получателя на английском языке, украинский номер телефона получателя, электронную почту получателя, указать адрес доставки (номер отделения, почтомата или точный адрес для курьера).

Оплатить услуги доставки и упаковки в случае необходимости.

Срок доставки посылок – от пяти дней.

В компании подчеркнули, что для международной пересылки запрещен табак, алкоголь, лекарства и витамины, парфюмерия, продукты питания с особыми условиями хранения, наркотические вещества, деньги, товары военного назначения, семена и т.д.

Ранее сообщалось, что почтовый оператор «Новая почта» открыл второе отделение за границей – в Кракове в Польше.