Почтовый оператор «Новая почта» открыл второе отделение за границей – в Кракове в Польше.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в Facebook .

По его словам, компания планирует открыть до 10 отделений в Польше через несколько недель.

— Две-три недели, и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков – встречай! – написал он.

Напомним, «Новая почта» с 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.