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Почтовый оператор «Новая почта» открыл второе отделение за границей – в Кракове в Польше.
Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в Facebook .
По его словам, компания планирует открыть до 10 отделений в Польше через несколько недель.
— Две-три недели, и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков – встречай! – написал он.
Напомним, «Новая почта» с 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.
Почтовый оператор «Новая почта» открыл второе отделение за границей – в Кракове в Польше.
Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в Facebook .
По его словам, компания планирует открыть до 10 отделений в Польше через несколько недель.
— Две-три недели, и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков – встречай! – написал он.
Напомним, «Новая почта» с 10 октября возобновила работу на деоккупированной части Херсонской области и открыла три мобильных отделения в Высокополье, Великой Александровке и Архангельске.