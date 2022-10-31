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В понедельник, 31 октября, в Украине в результате обстрелов, нанесенных страной-агрессором РФ, пострадали 13 человек.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
— На данный момент у нас есть 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ, — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, полиция вместе с СБУ и прокуратурой будет устанавливать ущерб и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории Украины.
В 13:19 стало известно, что в Черкасской области в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры пострадали 4 человека. Их госпитализировали, сообщили в ОВА.
Напомним, в понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.
Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадание ракет зафиксировано в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.
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В понедельник, 31 октября, в Украине в результате обстрелов, нанесенных страной-агрессором РФ, пострадали 13 человек.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
— На данный момент у нас есть 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ, — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, полиция вместе с СБУ и прокуратурой будет устанавливать ущерб и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории Украины.
В 13:19 стало известно, что в Черкасской области в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры пострадали 4 человека. Их госпитализировали, сообщили в ОВА.
Напомним, в понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.
Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадание ракет зафиксировано в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.