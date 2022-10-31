В понедельник, 31 октября, в Украине в результате обстрелов, нанесенных страной-агрессором РФ, пострадали 13 человек.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— На данный момент у нас есть 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ, — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, полиция вместе с СБУ и прокуратурой будет устанавливать ущерб и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории Украины.

В 13:19 стало известно, что в Черкасской области в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры пострадали 4 человека. Их госпитализировали, сообщили в ОВА.

Напомним, в понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадание ракет зафиксировано в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.