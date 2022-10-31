Виза на Кипр для граждан России станет платной с 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

— Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра будет составлять €80, для детей с 6 до 12 лет – €40. Решение об этом принял Совет министров республики, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.