Виза на Кипр для граждан России станет платной с 1 декабря 2022 года.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
— Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра будет составлять €80, для детей с 6 до 12 лет – €40. Решение об этом принял Совет министров республики, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.
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Виза на Кипр для граждан России станет платной с 1 декабря 2022 года.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
— Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра будет составлять €80, для детей с 6 до 12 лет – €40. Решение об этом принял Совет министров республики, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.