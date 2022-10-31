Вооруженные силы Украины пытаются уволить еще около 25 населенных пунктов Харьковщины, которые находятся под российской оккупацией, шесть дней назад их было около 28.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона «Единые новости».

— Еще около 25 населённых пунктов остается под временной оккупацией. Мы ждем сообщений от Генштаба о продвижении ВСУ. Около границы (на Харьковщине, – прим.) идут ожесточенные бои. Ребята отвоевывают каждый метр нашей территории ценой собственной жизни, – сказал он.

По его словам, ситуация на фронте изменчива. Он добавил, что враг «не оставляет надежду» захватить Харьков и область.

Напомним, в захваченном Мариуполе люди до сих пор живут на улице в палатках , несмотря на обещания российских оккупантов построить временное жилье вместо разрушенных войсками РФ домов.