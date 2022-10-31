В Украине могут появиться места, где связь будет обеспечена при любой ситуации. В Минцифре надеются на Tesla Powerwall и Starlink.

Об этом в интервью Forbes сказал первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, специалисты думают, как во время отключений электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью.

— Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи и провайдеры фиксированного интернета. Мы понимаем, какая ситуация у каждого провайдера, сколько генераторов и аккумуляторов они покупают, как мы можем помочь, – отметил он.

По словам Михаила Федорова, в Минцифре хотят обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В частности, для этого рассматривается использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы сети.

— Я не знаю, сколько будет таких точек доступа. Сейчас делаем несколько тестовых спотов, посмотрим на их работу и масштабируем. Часть партии из 1570 терминалов пойдет на это направление. Они еще в пути, – отметил Михаил Федоров.

Часть терминалов планируется использовать для создания публичных точек Wi-Fi, часть – на железной дороге, часть – на объекты социальной инфраструктуры и нужд военных.

— Мы получаем потребности от ключевых стейкхолдеров и согласно этим потребностям распределяем Starlink, – объяснил вице-премьер.

Напомним, для Николаева приобрели еще два временных бетонных укрытия , которые установят на остановках общественного транспорта.