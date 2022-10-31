Для Николаева приобрели еще два временных бетонных укрытия, которые установят на остановках общественного транспорта.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Для горожан укрытия приобрела компания «ДТЭК ВДЕ» по запросу Николаевской областной военной администрации.

В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.