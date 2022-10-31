У 28% школ Украины осенние каникулы перенесли на зимний период.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

— Сегодня учащиеся более 7 тысяч школ вернулись к учебе после осенних каникул. На недельный отдых пошли ученики столичных школ и некоторых школ в областях. В целом с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 234 школах, — написал Сергей Шкарлет.

По его словам, также в 3671 школе осенние каникулы перенесли на зимний период, что составляет более 28% общего количества школ.

— Каникулы являются обязательным компонентом образовательного процесса. Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет, утверждаемый приказом директором школы, — написал министр.

Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен .