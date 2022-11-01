Спикера МИД Украины Олега Николенко заявил, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 должно быть отозвано.

Об этом он написал в своем заявлении в Твиттере.

Спикера МИД Украины отметил, что Путин публично признал, что отдал приказы нанести ракетные удары по Украине, поэтому имеет право сидеть за столом с мировыми лидерами.

— Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия исключена из Группы двадцати, — говорится в сообщении.

Напомним, что Владимир Путин назвал массированные ракетные удары по гражданским объектам в Украине «отчасти ответом» на взрывы в оккупированном Севастополе.