Лидер Российской Федерации Владимир Путин назвал массированные ракетные удары по гражданским объектам в Украине «отчасти ответом» на взрывы в оккупированном Севастополе. Об этом передает НВ.

— Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать», – ответил глава кремлевского режима на вопросы пропагандиста.

Путин также утверждает, что оккупанты якобы " отбили все атаки» на корабле Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что беспилотники поразили по крайней мере три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе , в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального доказательства ликвидирования русских кораблей в Севастополе нет.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее и что страна-террорист « Использует зиму как оружие».

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что российские ракеты и дроны повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Для атак страна-террорист использовала 55 ракет, 45 из них сбили ПВО. После новых ударов по гражданской инфраструктуре министр обороны Украины Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.