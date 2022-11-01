Компания Илона Маска Tesla планирует начать массовое производство автомобиля Cybertruck в конце 2023 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В прошлом месяце в компании заявили, что работают над подготовкой своего завода в Остине, штат Техас, к выпуску новой модели, а раннее производство должно начаться в середине 2023 года.

– Мы на последнем этапе [производства] Cybertruck, – сказал Илон Маск на конференции во время разговора с финансовыми аналитиками.

Окончательную стоимость Cybertruck еще не объявляли. В 2019 году Tesla прогнозировала, что начальная цена будет ниже $40 тысяч, но с тех пор цены на новые автомобили выросли, и Tesla повысила стоимость всего модельного ряда.

Напомним, компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина , являющегося ключевым элементом планов развития компании в Европе.