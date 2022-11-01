Российская армия находится на пути к мрачному этапу войны в Украине, поскольку плохо экипированные солдаты столкнутся со строгой реальностью зимы в окопах.

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

В материале говорится, что российские оккупанты могут столкнуться с убийственными условиями, похожими на те, в которых советская армия оказалась во время провального вторжения в Финляндию 1939 года.

Зимой в Украине температура может опускаться до -31°C, в среднем температура составляет около -8°C. Кроме того, в течение одного дня может выпасть до полуметра снега.

И даже если зима будет гораздо мягче, она все равно будет «жестоко пасмурной» для плохо экипированных, недостаточно обученных и необеспеченных россиян.

– Когда холодно, вы не только медленнее двигаетесь, вы медленнее думаете, и вероятность того, что подразделения сломаются и побегут, растет, – сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

И хотя украинцам также придется воевать при таких условиях, они лучше экипированы и более мотивированы.

Бен Ходжес считает, что РФ знает, что ждет их солдат в Украине зимой, однако российское командование просто хочет обменять «тела на время» и проверить на крепость решимость Запада в их поддержке украинцев, и затянуть войну.

Офицер британской армии в отставке полковник Ричард Кэмп также согласился с тем, что российские войска могут оказаться в кризисе, но отмечает, что в подобных погодных условиях сложно обеим сторонам.

Скоро в Украине наступит период со ливнями, которые называются «бездорожье», а после этого температура начнет падать.

Бен Ходжес уверен, что изменение условий пойдет на пользу украинцам, поскольку они «намного лучше подготовлены» и, если они продолжат оказывать давление, то россияне «посыпятся».

— Российские призывники прибудут на фронт плохо экипированными, без должной зимней одежды, и будут сидеть там в окопах, наполненных водой. Это будет ужасно. Одно дело биться зимой, когда ты побеждаешь, но если ты уже проигрываешь, это будет иметь ужасный психологический эффект, особенно когда ты замерз, несчастен и тебя обстреливают артиллерией и ракетами, - сказал он.

По словам генерала, «мало что может быть хуже, чем сидеть в холодных и влажных условиях, когда ваши ботинки насквозь промокли».

Напомним, правительство помогло Николаевской области с решением вопроса обеспечения региона дровами . Областные власти закупают дрова в западных и северных регионах Украины.