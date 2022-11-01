Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter .
— Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в «Росатоме» хорошо разбирается в сфере энергетики, – сообщил он.
Алексей Данилов подчеркнул, что Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить.
Напомним, Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление.
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Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter .
— Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в «Росатоме» хорошо разбирается в сфере энергетики, – сообщил он.
Алексей Данилов подчеркнул, что Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить.
Напомним, Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление.