Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter .

— Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в «Росатоме» хорошо разбирается в сфере энергетики, – сообщил он.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина поименно знает, кто и за что в России должен ответить.

Напомним, Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление.