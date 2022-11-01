Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие зернового коридора в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), распространенном во вторник.

— Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября, - говорится в сообщении, где подчеркивается, что прекращение является временным и экстренным.

Там также отмечается, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

28 октября представители ООН заявляли о возможности включения в «зерновое соглашение» Николаевского порта.