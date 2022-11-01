Правительство разработало эвакуационные планы для всех городов Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ZN.ua.

Однако, по его словам, этот экстренный шаг правительство будет применять в последнюю очередь.

Правительство призывает к эвакуации только жителей регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта.

— Об эвакуации из отдельных общин или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из общин, которые находятся в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь, – отметил Шмигаль на заседании правительства.

По словам премьер-министра, сценарий с эвакуацией целых регионов тоже возможен, но правительство сделает все, чтобы его не допустить.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями.



