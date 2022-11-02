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В Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения и электроснабжения, но стабилизационные отключения электричества продолжаются в девяти регионах, а Россия не прекратит попыток разрушить нормальную жизнь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 ноября.
— На данный момент можем мы отчитаться, что для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений, - сказал президент.
Президент напомнил, что непрерывно продолжаются восстановительные работы и на освобожденных от оккупантов территориях: на Харьковщине, на Донбассе, на юге Украины.
В Харьковской области уже более 20 тысяч потребителей в уволенных районах получили поставки газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы теплоснабжения.
— Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не учитывают расходы на энерготеррор, - сказал он.
Напомним, ррезидент Украины Владимир Зеленский обсудил с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон возможность оказать помощь городу Николаеву, почти ежедневно страдающему от российской агрессии.
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В Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения и электроснабжения, но стабилизационные отключения электричества продолжаются в девяти регионах, а Россия не прекратит попыток разрушить нормальную жизнь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 ноября.
— На данный момент можем мы отчитаться, что для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений, - сказал президент.
Президент напомнил, что непрерывно продолжаются восстановительные работы и на освобожденных от оккупантов территориях: на Харьковщине, на Донбассе, на юге Украины.
В Харьковской области уже более 20 тысяч потребителей в уволенных районах получили поставки газа. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы теплоснабжения.
— Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не учитывают расходы на энерготеррор, - сказал он.
Напомним, ррезидент Украины Владимир Зеленский обсудил с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон возможность оказать помощь городу Николаеву, почти ежедневно страдающему от российской агрессии.