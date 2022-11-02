Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» вводит дополнительные ограничения на энергоснабжение в трех областях — Сумской, Харьковской и Полтавской.

Об этом сообщает пресс- служба компании.

- К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, говорится в сообщении.

Поэтому действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.

«Укрэнерго» напоминает, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Напомним, что по состоянию на утро 1 ноября в Киеве после вражеских обстрелов полностью восстановлено водо- и энергоснабжение .