Украина не готова снова идти на компромиссы с Россией. Подобные решения в прошлом были величайшей ошибкой нашей страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению.

Глава государства отметил, что не пойдет на компромиссы с Россией после ее циничного вторжения. По его словам, некоторые мировые лидеры хотели бы, чтобы Украина согласилась на условия агрессора.

— Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (компромиссов от Украины – ред.). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были (в договоренности с РФ – ред.). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем закончит эта история, – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил, что ожидать «хорошую концовку» и заключения договоренностей с Россией не стоит. По его словам, Украина будет строить очень прагматические отношения с РФ, потому что она несет угрозу. Гарант считает, что прошлые компромиссы Украины и отсутствие надежной системы безопасности были ошибкой.

— Мы видим результаты их политики. Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильную систему безопасности. Я думаю, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов, столь воинственных шагов, столь кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики, - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, по которому оно самовольно «вышло» в субботу.