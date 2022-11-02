Россия решила вернуться к выполнению зерновой сделки, из которой она самовольно «вышла» в субботу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среды, сообщило агентство Bloomberg News.

По словам Эрдогана, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Вскоре после объявления Эрдогана Минобороны РФ опубликовало сообщение о том, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

В министерстве заявили, что Россия получила «письменные гарантии» от Украины по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

— Российская Федерация считает, что полученные гарантии пока кажутся достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициативу безопасной транспортировки зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), остановленную после «теракта» в Севастополе, — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что Россия решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Позже Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Также сообщалось, что мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении на экспорт зерна из Украины через Черное море.