Мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения о разрешении экспорта зерна из Украины через Черное море.

Об этом пишет Вloomberg, передает «Украинская правда».

Россия приостановила соглашение после ударов беспилотников по военно-морскому флоту в субботу, придумав, что один из беспилотников мог быть с зернового судна, которое является частью Черноморской инициативы.

Пшеница в Чикаго подскочила на 7,7% до 8,9325 долларов США за бушель в начале торгов в понедельник, прежде чем сократить рост до 5,9% к 10:06 утра в Сингапуре.

Кукуруза подорожала на 2,8%, а соевое масло – на 3%. Последний спад предложения может усилить глобальную инфляцию продовольственной продукции и обострить голод, если рост цен продолжится.

«Мир возлагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочный разрыв зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры для выращивания достаточного урожая», — пишет Вloomberg.

Напомним, ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зерновой сделки.

При этом Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за саботажа договоренностей со стороны России.

Украинская сторона не закрывала коридор даже, несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы) и 23 сентября на порт «Одесса», а также несмотря на недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру. Россия же решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению».