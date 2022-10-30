Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за саботажа договоренностей со стороны России.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, из-за действий России судно IKARIA ANGEL из 40 000 тонн пшеницы утром не смогло выйти из украинского порта.

— Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки «зернового коридора» Россией экспорт невозможен, – написал Александр Кубраков.

Украинская сторона не закрывала коридор даже, несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы) и 23 сентября на порт «Одесса», а также несмотря на недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру. Россия же решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению» .