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Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за саботажа договоренностей со стороны России.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, из-за действий России судно IKARIA ANGEL из 40 000 тонн пшеницы утром не смогло выйти из украинского порта.
— Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки «зернового коридора» Россией экспорт невозможен, – написал Александр Кубраков.
Украинская сторона не закрывала коридор даже, несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы) и 23 сентября на порт «Одесса», а также несмотря на недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру. Россия же решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению» .
Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за саботажа договоренностей со стороны России.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, из-за действий России судно IKARIA ANGEL из 40 000 тонн пшеницы утром не смогло выйти из украинского порта.
— Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокировки «зернового коридора» Россией экспорт невозможен, – написал Александр Кубраков.
Украинская сторона не закрывала коридор даже, несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы) и 23 сентября на порт «Одесса», а также несмотря на недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру. Россия же решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.
Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению» .