Оккупанты самовольно возводят неизвестное сооружение вблизи хранилища с отработанным ядерным топливом на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Оккупанты строят неизвестное сооружение с нарушением украинского законодательства, норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, персонал ЗАЭС не допускается к месту строительно-монтажных работ.

Госатомрегулирование требует ограничить эксплуатацию этого хранилища. «Энергоатом» поручил обеспечить безопасность труда, здоровье персонала и охрану окружающей природной среды ЗАЭС.

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны сообщают , что оккупанты планируют аннулировать пропуски украинского образца на станцию.

Так, они заставляют сотрудников оперативной смены до 2 ноября определиться по подписанию или отказу от контракта с «Росатомом». Другим работникам ЗАЭС должны дать ответ до 1 декабря.

Инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники.

По информации ГУР, на крыше пятого энергоблока оккупанты установили оборудование для борьбы со средствами аэроразведки.

Напомним, российские оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух чиновников станции.