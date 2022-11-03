Сегодня, 2 ноября, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

— Благодарен Испании за важную гуманитарную поддержку, в частности, за переданные сегодня 30 современных автомобилей скорой помощи. А также за теплое принятие украинцев, вынужденных из-за войны уехать за пределы нашего государства, - написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что сейчас вопрос номер один - создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за решение передать Украине системы противовоздушной обороны, которая имеет большое значение.

1 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Олафом Шольцем и поблагодарил Германию за ПВО.