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Сегодня, 2 ноября, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
— Благодарен Испании за важную гуманитарную поддержку, в частности, за переданные сегодня 30 современных автомобилей скорой помощи. А также за теплое принятие украинцев, вынужденных из-за войны уехать за пределы нашего государства, - написал Владимир Зеленский.
Он добавил, что сейчас вопрос номер один - создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за решение передать Украине системы противовоздушной обороны, которая имеет большое значение.
1 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Олафом Шольцем и поблагодарил Германию за ПВО.
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Сегодня, 2 ноября, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
— Благодарен Испании за важную гуманитарную поддержку, в частности, за переданные сегодня 30 современных автомобилей скорой помощи. А также за теплое принятие украинцев, вынужденных из-за войны уехать за пределы нашего государства, - написал Владимир Зеленский.
Он добавил, что сейчас вопрос номер один - создание воздушного щита для защиты критической и гражданской инфраструктуры Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Испанию за решение передать Украине системы противовоздушной обороны, которая имеет большое значение.
1 ноября президент Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Олафом Шольцем и поблагодарил Германию за ПВО.