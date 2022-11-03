Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос сегодня, 3 ноября, прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческие СМИ.

«Президент республики Екатерина Сакелларопулу находится в Киеве, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в сообщении.

В то же время, планируется, что глава Минобороны Греции проведет личную встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Греческие СМИ сообщали, что президент и министр обороны посетят столицу Украины и объявят о пакете военной помощи. Он будет включать в себя БМП-1 и дополнительные 155-мм боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Николаев и немецкий город Бедбург подписали Меморандум о взаимопонимании и солидарном партнерстве.