Сегодня, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерию. Народный депутат Украины Игорь Копытин отметил, что ракетные войска и артиллерия – для всего мира пример точности, храбрости и профессионального упорства.

В своем телеграмме-канале он опубликовал поздравления.

— Ракетные войска и артиллерия – это одна из самых мощных составляющих ВСУ, а значит, и нашей победы! Для украинцев вы настоящие герои! Преданные, профессиональные, сильные. Вы мастерски овладеете как новейшим оружием, так и новыми подходами в уничтожении врага. Для всего мира вы пример точности, храбрости и профессионального упорства. Вы, своей победой и тяжелым трудом, вписываете свои имена в победу Украины, а значит и в мировую историю! Спасибо! С Днем ракетных войск и артиллерии!, – отметил Игорь Копытин.

Напомним, что Игорь Копытин провел встречи с представителями Государственной пограничной службы и Департаментом военной контрразведки СБУ и передал дроны для их нужд.