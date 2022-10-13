Народный депутат Украины Игорь Копытин провел встречи с представителями Государственной пограничной службы и Департаментом военной контрразведки СБУ дроны для их нужд.

Об этом политик сообщил в своем телеграмме -канале.

«Провел рабочую встречу с главой Государственной пограничной службы Украины. Обсудили ситуацию безопасности на границе с сумасшедшими соседями и практическую поддержку для пограничников от Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также совместно с фондом Ukrainian Freedom передали дроны для нужд ГНСУ», - написал Игорь Копытин.

Еще одна рабочая встреча прошла с Департаментом военной контрразведки СБУ.

«По доброй традиции вместе с фондом Ukrainian Freedom передали дроны для нужд ДВКР. Я, как представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, спросил у контрразведчиков о … (засекречено, - прим.) и поинтересовался делами с … (засекречено, - прим.). Контрразведка доложила, что вопросы с … (засекречено, – прим.) и… (засекречено, – прим.) — под полным контролем. Работаем дальше. Вместе победим!», – написал Игорь Копытин.

Ранее сообщалось, что нардеп Игорь Копытин показал чат-бот для быстрого сбора информации о пленных украинцах.

Напомним, народный депутат Игорь Копытин и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов обсудили открытие филиала Координационного центра обращения с военнопленными в Николаеве.