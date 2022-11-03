В войне против Украины Россия потеряла больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

— За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!, – сообщил он.

Напомним, с начала войны Россия потеряла 74 тысячи военных . За прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 730 оккупантов.