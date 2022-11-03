|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца
|16:31
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.4 грн
|39.9 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
В войне против Украины Россия потеряла больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.
Об этом сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
— За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!, – сообщил он.
Напомним, с начала войны Россия потеряла 74 тысячи военных . За прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 730 оккупантов.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
В войне против Украины Россия потеряла больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.
Об этом сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
— За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!, – сообщил он.
Напомним, с начала войны Россия потеряла 74 тысячи военных . За прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 730 оккупантов.