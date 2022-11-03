С начала войны Россия потеряла 74 тысяч военных. За прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 730 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 74000 (+730);

танков – 2734 (+20);

боевых бронированных машин – 5552 (+27);

артиллерийских систем – 1755 (+22);

РСЗО – 390 (+3);

средства ПВО – 198 (+0);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов - 258 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4);

крылатые ракеты – 397 (+0);

корабли/катера – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9);

специальная техника – 155 (+1).

Напомним, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.