|Швидкість вітру:
|3.7 м/с
|Схід сонця:
|06:36
|Захід сонця:
|16:34
|Температура завтра:
|+14 C°
|Швидкість вітру:
|4.6 м/с
|Схід сонця:
|06:51
|Захід сонця
|16:31
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.4 грн
|39.9 грн
|EUR
|38.3 грн
|39.3 грн
С начала войны Россия потеряла 74 тысяч военных. За прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 730 оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:
Напомним, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
С начала войны Россия потеряла 74 тысяч военных. За прошедшие сутки силы обороны ликвидировали 730 оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составили:
Напомним, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.