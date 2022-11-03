Пожар резервуаров с маслом в результате российских обстрелов 17 октября, фото ГСЧС

Российская федерация осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу, в результате чего было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в Фейсбуке.

— РФ осуществила ракетные обстрелы по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов, – отметил Олег Николенко.

По его словам, МИД постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

— Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий, - призвал Олег Николенко.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что преднамеренные удары России по энергетической системе Украины следует рассматривать как составную часть геноцида украинского народа.

Как известно, 17 октября после вражеской атаки дронами загорелись два резервуара с непереработанным маслом на территории предприятия в Заводском районе.

Напомним, что впервые оккупанты «демилитаризовали» резервуар с маслом на этом предприятии 22 июня.