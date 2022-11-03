Если Украина и цивилизованные страны будут идти на уступки в войне, как развязала Россия, это станет победой Путина.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Поймите: любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. Россия не откажется от уничтожения Украины. Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будет Украина, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.