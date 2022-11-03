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Если Украина и цивилизованные страны будут идти на уступки в войне, как развязала Россия, это станет победой Путина.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Поймите: любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. Россия не откажется от уничтожения Украины. Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будет Украина, – подчеркнул Михаил Подоляк.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.
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Если Украина и цивилизованные страны будут идти на уступки в войне, как развязала Россия, это станет победой Путина.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Поймите: любая уступка Кремлю станет победой Путина и откроет ящик Пандоры. Россия не откажется от уничтожения Украины. Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будет Украина, – подчеркнул Михаил Подоляк.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.