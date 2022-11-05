Более 400 устройств Starlink получили медицинские учреждения Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает LB.ua.

— У нас уже более 400 Starlink передано в работающие заведения здравоохранения. В первую очередь это прифронтовые учреждения здравоохранения для того, чтобы они могли работать и с электронной системой здравоохранения и плюс был доступ к интернету, - рассказал министр.

Он добавил, что на сегодняшний день 100% медучреждений, оказывающих стационарную помощь, имеют дизельные генераторы на случай перебоев с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем с финансированием.