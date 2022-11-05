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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 75 тысяч 440 солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.
Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.
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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 75 тысяч 440 солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.
Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.