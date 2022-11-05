За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 75 тысяч 440 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 75440 (+600);

танков - 2758 (+8);

боевых бронированных машин - 5601 (+21);

артиллерийских систем - 1776 (+4);

РСЗО - 391 (+0);

средства ПВО - 202 (+1);

самолетов - 277 (+0);

вертолетов - 260 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12);

крылатые ракеты - 399 (+2);

корабли/катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+10);

специальная техника - 155 (+0).

За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.

Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.