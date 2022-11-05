Посольство Украины в Германии решило выключить вечернее освещение здания своего размещения — в знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за российских обстрелов, и Германией, тоже перешедшей в режим экономии.

Об этом посол Украины в Германии Алексей Макеев написал на своей странице в Facebook.

«В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света – энергетиками; с Германией, тоже перешедшей в режим экономии — мы выключаем вечернее освещение дома посольства Украины в Германии», — написал Алексей Макеев.

По его словам, освещение будет возвращено после победы Украины.

«С нами свет. И желто-голубое знамя», — отметил посол.

Ранее сообщалось, что российские войска 4 ноября атаковали предприятие группы ДТЭК. Всего за месяц уже было 12 таких атак.