Уровень расчетов потребителей перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» за отопительный сезон 2021-2022 составляет около 85%.

Об этом сообщил директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Он отметил, что, несмотря на войну, в Николаеве достаточно высок уровень расчетов за тепло.

— Я постоянно говорю, что предприятие очень благодарно горожанам за расчеты за услуги по снабжению тепловой энергией. В Николаеве достаточно высок уровень расчетов, несмотря на войну. Даже если сравнивать платежи за сентябрь-октябрь этого и прошлого, то в этом году расчеты выше. Для нас очень важны эти средства, ведь это единственный финансовый ресурс, который у предприятия есть, чтобы закупать энергоносители, проводить ремонтную кампанию, платить заработную плату и т.д., - рассказал Николай Логвинов.

Он отмечают, что общая сумма долга потребителей перед предприятием составляет около 192 миллионов гривен, из которых: 120 миллионов - долги отопительного периода 2021-2022 гг, 72 - долги прошлых лет.

— Мы с каждым потребителем ведем диалог и ищем удовлетворительный вариант погашения долга, в частности, предлагаем заключить договор реструктуризации на выгодных условиях, — отметил директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Он также подчеркнул, что владельцы жилья законодательно имеют определенные обязательства, в частности, и по расчетам за коммунальные услуги, поэтому их неуплата приводит к накоплению долгов и дальнейших последствий, которые после завершения войны будут рассматриваться в соответствующих инстанциях.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к старту отопительного сезона, ведь подготовку к нему начало еще в апреле.

Нагадаємо, міська влада Миколаєва працює над тим, щоб встигнути до середини листопада зашити усі вибиті внаслідок обстрілів вікна у квартирах містян.

Про це «НикВести» розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, йдеться у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?».